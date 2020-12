In Ghana hat Amtsinhaber Akufo-Addo die Präsidentschaftswahl mit 51,6 Prozent der Stimmen gewonnen.

Der 76-Jährige setzte sich nach dem vorläufigen Ergebnis der Wahlkommission gegen seinen Hauptkonkurrenten Mahama durch. Auf ihn entfielen 47,4 Prozent. Akufo-Addo steht für einen wirtschaftsliberalen Kurs und setzte in seiner ersten Amtszeit auf Bildungspolitik. Dennoch blieb die Jugendarbeitslosigkeit überproportional hoch.



Die Bekanntgabe der Ergebnisse hatte sich um einen Tag verzögert, was in der Hauptstadt Accra zu Zusammenstößen geführt hatte, bei der mindestens fünf Menschen getötet worden sein sollen.

Diese Nachricht wurde am 09.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.