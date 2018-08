Bundeskanzlerin Merkel hat dem afrikanischen Land Ghana Unterstützung beim Ausbau der Infrastruktur und im Energiebereich zugesichert.

Entsprechend äußerte sich Merkel nach einem Treffen mit Präsident Akufo-Addo in der Hauptstadt Accra. Es gehe darum, jungen Menschen Hoffnung zu geben, so dass sie sich nicht aus Verzweiflung auf den gefährlichen Weg nach Europa machten. Vielmehr müssten legale Möglichkeiten - wie die Vergabe von Visa sowie Studien- und Ausbildungsplätzen - genutzt werden, erklärte die Kanzlerin. Akufo-Addo sagte, er sei nicht stolz auf die Migration aus seinem Land in Richtung Europa. Zugleich hob er hervor, dass die ghanaischen Behörden gut und effizient mit den deutschen zusammenarbeiteten. - Bei ihrer Westafrika-Reise wird die Kanzlerin von einer Unternehmerdelegation begleitet.