Bei Überschwemmungen im Nordosten Ghanas sind bislang mindestens 28 Menschen ums Leben gekommen.

Nach Behördenangaben gibt es zudem viele Verletzte. Die Wassermassen nach starken Regenfällen zerstörten mindestens 1.000 Häuser. Die obdachlosen Menschen wurden in Schulen und Kirchen untergebracht. Die Regenfälle in dem westafrikanischen Land sollen auch in den kommenden Wochen anhalten.