Die Vereinten Nationen haben Sorge über die Lage der Menschen in der umkämpften Stadt Ghasni im Osten Afghanistans geäußert.

Die Einwohner müssten mitansehen, wie sich ihre Heimat in ein Schlachtfeld verwandele, sagte der Koordinator für Humanitäre Angelegenheiten, Peeperkorn, in Kabul. Krankenhäuser hätten kaum noch Medikamente, und auch Lebensmittel würden knapp. Peeperkorn appellierte an alle Konfliktparteien, internationales Recht zu respektieren und das Leben der Zivilbevölkerung zu schützen. In Ghasni leben rund 270.000 Menschen. Dort liefern sich seit vier Tagen aufständische Taliban und Regierungstruppen heftige Kämpfe. Die Stadt liegt an der wichtigsten Verbindungsstraße zwischen Kabul und dem Süden des Landes und hat daher strategische Bedeutung.



Afghanische Medien berichten unter Berufung auf lokales Krankenhaus-Personal, seit Ausbruch der Kämpfe seien bereits über 100 Menschen getötet worden, darunter auch Zivilisten.