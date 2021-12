Die Gerichtszeichnung zeigt Ghislaine Maxwell zum Beginn des Prozesses Ende November. (AP)

Das kündigten die Anwälte und die Familie der Britin an. Gestern hatte eine Jury in New York Maxwell in fünf von sechs Anklagepunkten schuldig gesprochen, darunter Menschenhandel mit Minderjährigen zu Missbrauchszwecken. Das Strafmaß wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt. Ihr droht eine jahrzehntelange Gefängnisstrafe.

Maxwell hat Epstein nach Ansicht der Geschworenen Mädchen im Teenageralter zugeführt. Im Prozess hatten vier Frauen angegeben, dass sie in den 1990er und 2000er Jahren von ihm missbraucht worden seien. Maxwell wies im Prozess alle Vorwürfe zurück und plädierte auf nicht schuldig.

