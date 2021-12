In this courtroom sketch, Ghislaine Maxwell enters the courtroom escorted by U.S. Marshalls at the start of her trial, Monday, Nov. 29, 2021, in New York. Two years after Jeffrey Epstein's suicide behind bars, a jury is set to be picked Monday in New York City to determine a central question in the long-running sex trafficking case: Was his longtime companion, Ghislaine Maxwell, Epstein's puppet o (AP)

Ihre Schuld sei nicht hinreichend bewiesen, daher sehe sie auch keinen Grund zur Aussage, erklärte die 59-Jährige. Maxwell wird die mehrfache Beihilfe zu Missbrauchstaten des Millionärs Jeffrey Epstein in den Jahren 1994 bis 2004 zur Last gelegt. Dieser hatte sich laut des Obduktionsberichts 2019 in einem Gefängnis in Manhattan das Leben genommen, nachdem er wegen sexueller Ausbeutung verhaftet worden war.

