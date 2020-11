„Ghost Festival der Spannungen:Künstler“

Ein selbstbewusstes Zeugnis früh erlangter Meisterschaft liefert Beethovens Streichtrio in G-Dur, komponiert in seinen ersten Wiener Jahren. Nach eigener Einschätzung war es sein bis dahin bestes Werk. Einen nicht nur klanglichen Gegenakzent dazu setzen Bartóks "Kontraste", in denen sich ungarische Folklore mit Einflüssen des Jazz vermischt.

Ein Höhepunkt romantischen Kammermusikschaffens ist Mendelssohns letztes Streichquartett in f-Moll, das den Tod der Schwester reflektiert. In der gleichen Tonart steht das "brahmsische" dritte Klaviertrio von Dvořák. Auch im Gestus ähneln sich beide Werke, schmerzlich aufgewühlt und formbewusst zugleich.

Ludwig van Beethoven

Trio für Violine, Viola und Violoncello G-Dur, op. 9, Nr. 1

Antonín Dvořák

Trio für Klavier, Violine und Violoncello Nr. 3 f-Moll, op. 65

Béla Bartók

Kontraste für Klarinette, Violine und Klavier, Sz 111

Felix Mendelssohn Bartholdy

Quartett für 2 Violinen, Viola und Violoncello f-Moll, op. 80

Sharon Kam, Klarinette

Florian Donderer, Violine

Anna Reszniak, Violine

Christian Tetzlaff, Violine

Antje Weithaas, Violine

Elisabeth Kufferath, Violine und Viola

Barbara Buntrock, Viola

Gustav Rivinius, Violoncello

Tanja Tetzlaff, Violoncello

Mario Häring, Klavier

Lars Vogt, Klavier

Aufnahme vom 25.6.2020 aus der Jesus-Christus-Kirche, Berlin-Dahlem