Statt am Rursee in der Eifel hat Lars Vogt die Stammkünstlerinnen und -künstler des Festivals "Spannungen" in der Jesus-Christus-Kirche in Berlin zusammengetrommelt - für Konzerte ohne Publikum, aber wie immer hochkarätig besetzt und aufgezeichnet vom Deutschlandfunk, der in diesem Jahr auch als Veranstalter agiert.

Festivalleiter Lars Vogt freut sich sichtlich über das Zusammentreffen "seiner" Spannungen-Künstler trotz Corona-Zeiten (Gregor Bühl)

Natürlich kann ein "Ghost Festival" kein Ersatz für real erlebte Konzerte sein, sagt Lars Vogt. Musiker brauchen die Bühne wie die Luft zum Atmen und den direkten Kontakt zum Publikum. Und so verbindet sich mit der Ausnahmesituation in Berlin die Hoffnung, dass "Spannungen" 2021 wieder stattfinden kann. Live und mit Publikum in Heimbach.

Doch bis dahin möchten die Musikerinnen und Musiker nicht warten und zumindest die heimischen Wohnzimmer durch die Radiolautsprecher mit Klängen erfüllen: beim Eröffnungskonzert ihres Ghost Festivals mit vertrauter Kammermusik von Beethoven und Brahms, aber auch mit heiterer Ironie, wenn Sharon Kam die Fantasie für Klarinettte solo von Jörg Widmann interpretiert.

Pianist Alexander Schimpf und Klarinettistin Sharon Kam kamen trotz eingeschränkter Bedingungen für das Ghost Festival der Spannungen-Künstler angereist (Gregor Bühl)

Ludwig van Beethoven

Sonate für Violine und Klavier Nr. 4 a-Moll, op. 23

Johannes Brahms

Trio für Klavier, Violine und Violoncello Nr. 2 C-Dur, op. 87

Jörg Widmann

Fantasie für Klarinette solo

Ludwig van Beethoven

Quintett für 2 Violinen, 2 Violen und Violoncello C-Dur, op. 29

Sharon Kam, Klarinette

Florian Donderer, Violine

Vilde Frang, Violine

Elisabeth Kufferath, Violine und Viola

Byol Kang, Violine

Barbara Buntrock, Viola

Julian Steckel, Violoncello

Tanja Tetzlaff, Violoncello

Alexander Schimpf, Klavier

Lars Vogt, Klavier

Aufnahme vom 21.6.2020 aus der Jesus-Christus-Kirche Dahlem, Berlin

Sie können vor Ausstrahlung dieser Sendung bereits ab dem 10. Juli an dieser Stelle den Konzertmitschnitt hören.