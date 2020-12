Ghost Festival der Spannungen:Künstler Klingende Stimulanzien

Ein Konzert der Vielfalt an Formen und Temperamenten, hier kann sich jeder wiederfinden. Dvoráks Terzett umschmeichelt das Ohr, Josef Suk erlaubt einen Blick in sein Innerstes und Peter Eötvös' Stück "A Call" ist zum ersten Mal in Deutschland zu hören.

Am Mikrofon: Norbert Hornig

