„Ghost Festival der Spannungen:Künstler“

Für das zweite Konzert ihres Ghost Festivals haben die Spannungen-Künstler unter anderem "Pohádka" ausgesucht, ein Märchen ohne Worte von Leoš Janáček. Der oft träumerische Dialog zwischen Klavier und Violoncello erzählt die Geschichte von Prinz Iwan, der um Prinzessin Marja freit. Allerdings wollte Janáček mit seiner Musik nicht eine Handlung nachbilden. Sondern die märchenhafte Stimmung einfangen, die sich aus der Annäherung dieser beiden Liebenden ergibt. Deutliche herbere Töne schlägt Béla Bartók an in seiner zweiten Violinsonate. "Bartók neigt mutig sich ins Archaische, meidet nicht das Fragment, spitzt den Klang zur wunderlichen Sprödigkeit", meinte Theodor W. Adorno. Gerade diese Sonate empfand er als Inbegriff von Bartóks Stil.

Heldentöne und sanfte Klänge

Auch Ludwig van Beethoven war ganz bei sich selbst, als er die Violinsonate op. 30 Nr. 2 komponierte. Er stand am Beginn seiner so bezeichneten "heroischen Phase". Diesem heldischen Auftritt der Violine setzt Johannes Brahms die sanfte Stimme der Klarinette entgegen. Sein Quintett op. 115 ist Abgesang und Vollendung in einem; komponiert für Richard Mühlfeld, den Brahms scherzhaft "Fräulein Klarinette" nannte - wegen der unnachahmlich süßen und weichen Töne, die dieser seinem Instrument entlockte.

Ludwig van Beethoven

Sonate für Violine und Klavier c-Moll, op. 30, Nr. 2

Béla Bartók

Sonate für Violine und Klavier Nr. 2, Sz 76

Leoš Janáček

Pohádka (Märchen). 3 Stücke für Violoncello und Klavier

Johannes Brahms

Quintett für Klarinette, 2 Violinen, Viola und Violoncello h-Moll, op. 115

Sharon Kam, Klarinette

Isabelle Faust, Violine

Vilde Frang, Violine

Christian Tetzlaff, Violine

Antje Weithaas, Violine

Barbara Buntrock, Viola

Gustav Rivinius, Violoncello

Julian Steckel, Violoncello

Kiveli Dörken, Klavier

Lars Vogt, Klavier

Aufnahme vom 22.06.2020 aus der Jesus-Christus-Kirche Berlin

Sie können vor Ausstrahlung dieser Sendung bereits ab dem 10. Juli an dieser Stelle den Konzertmitschnitt hören.