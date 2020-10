„Ghost Festival der Spannungen:Künstler“

Das Kammermusikfest Spannungen selbst hat in diesem Jahr nicht stattfinden können. Wie fast überall auf der Welt hat der Ausbruch der Corona-Pandemie auch in Heimbach in der Eifel, dem angestammten Ort des Festivals, zur Absage aller Veranstaltungen geführt. Aber die Künstler wollten sich dem Virus nicht geschlagen geben und fanden eine Lösung: mit "Geisterspielen" aus dem Sommerloch!

Im Geist der Spannungen, nur ohne Publikum und natürlich unter Beachtung der Abstandsregeln, haben sie sich um die Mikrofone versammelt und schicken ihre Heimbach-Vision nun durch den Äther.

Alexander Skrjabin

5 Préludes für Klavier, op. 74

Ludwig van Beethoven

Trio für Klavier, Violine und Violoncello (Nr. 7) B-Dur, op. 97 "Erzherzogtrio"

George Rochberg

50 Caprice Variations für Violine solo (Auswahl)

Antonín Dvořák

Quintett für 2 Violinen, 2 Violen und Violoncello Es-Dur, op. 97

Isabelle Faust, Violine

Vilde Frang, Violine

Christian Tetzlaff, Violine

Florian Donderer, Viola

Elisabeth Kufferath, Viola

Gustav Rivinius, Violoncello

Julian Steckel, Violoncello

Mario Häring, Klavier

Alexander Schimpf, Klavier

Aufnahme vom 24.6.2020 aus der Jesus-Christus-Kirche Berlin