Isabelle Vogt und ihr Vater Lars proben Richard Strauss' Melodram "Enoch Arden" in der Jesus-Christus-Kirche Berlin (Deutschlandradio / Angie Herrlich)

Alfred Tennyons Ballade "Enoch Arden" galt um 1900 als Weltliteratur. Heute kennt das Versepos fast niemand und auch die Vertonung von Richard Strauss ist nur selten zu hören. Die Schauspielerin Isabelle Vogt und ihr Vater Lars am Klavier geben ein begeisterndes Plädoyer für dieses Werk.

Der Seefahrer Enoch Arden war viele Jahre lang verschollen, man hatte ihn schon vergessen. Als er dann überraschend in seine Heimat zurückkehrt, kennt ihn niemand mehr. Seine Frau ist mit dem ehemals besten Freund liiert, doch Arden will das Glück nicht zerstören. Erst auf dem Sterbebett gibt er sich zu erkennen. Richard Strauss schuf 1897 aus dieser Ballade des britischen Dichters Alfred Tennyson ein ergreifendes Melodram für Sprechstimme und Klavier.

Größte Popularität genießt dagegen Ludwig van Beethovens Cellosonate A-Dur op. 69. Dieses sehr konzertante Meisterwerk für Cello und Klavier ist die Hommage an den Jubilar Beethoven in diesem Programm. Es geht zu Ende mit dem 6. Streichquartett von Dmitri Schostakowitsch. Das Werk entstand 1956 und überrascht in den erste beiden Sätzen mit tänzerischen Rhythmen und Melodien aus Kinderliedern, mit denen sich Schostakowitsch in den Kriegs- und Nachkriegsjahren beschäftigt hat.

Richard Strauss

Enoch Arden op. 38. Melodram für Rezitation mit Klavier

Ludwig an Beethoven

Sonate für Klavier und Violoncello Nr. 3 A-Dur, op. 69

Dmitri Schostakowitsch

Quartett für 2 Violinen, Viola und Violoncello Nr. 6 G-Dur, op. 101

Isabelle Vogt, Sprecherin

Elisabeth Kufferath, Violine

Florian Donderer, Violine

Barbara Buntrock, Viola

Julian Steckel, Violoncello

Tanja Tetzlaff, Violoncello

Alexander Schimpf, Klavier

Lars Vogt, Klavier

Aufnahme vom 27. Juni 2020 aus der Jesus-Christus-Kirche Berlin

