Im Streit über das britische Überseegebiet Gibraltar gibt es keine Annäherung zwischen Spanien und Großbritannien.

Der spanische Ministerpräsident Sánchez erklärte nach einem Gespräch mit der britischen Premierministerin May, die Positionen lägen weiterhin weit auseinander. Wenn es keine Änderungen im Vertrag über den Brexit gebe, werde man nicht zustimmen. May bekräftigte, nur ein Abkommen zu schließen, das für das gesamte Vereinigte Königreich, einschließlich der Enklave Gibraltar gelte. Spanien will in dem Vertragstext ein Veto-Recht bei allen künftigen Entscheidungen zu Gibraltar erhalten. Andere EU-Mitgliedstaaten wollen Nachverhandlungen vermeiden, weil dies eine Verabschiedung des Vertrags beim EU-Sondergipfel am Sonntag gefährden könnte.