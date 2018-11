Spanien hat wegen des umstrittenen Status des britischen Überseegebiets Gibraltar mit einer Blockade des geplanten Brexit-Abkommens gedroht.

Regierungschef Sánchez sagte in Madrid, es sei nicht vorstellbar, dass die Zukunft Gibraltars von Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU abhänge. Sollte es keine entsprechende Änderung geben, werde Spanien am Sonntag gegen den vorgesehenen Ausstiegsvertrag Großbritanniens aus der Europäischen Union stimmen. Ähnlich hatte sich zuvor bereits der spanische Außenminister Borrell geäußert. Die Halbinsel im Süden Spaniens gehört seit 1713 zu Großbritannien, wird aber von Spanien beansprucht.



Die Staats- und Regierungschefs der verbleibenden 27 EU-Staaten wollen bei einem Sondergipfel in Brüssel über den Ausstiegsvertrag entscheiden.