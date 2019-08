Der vor Gibraltar festgesetzte iranische Tanker ist freigegeben worden.

Es liege eine schriftliche Erklärung der iranischen Regierung vor, dass die Öl-Ladung nicht in Syrien gelöscht werde, hieß es. Die "Grace 1" war am 4. Juli vor der Küste Gibraltars von der britischen Marine gestoppt worden. Grund war der Verdacht, dass das Schiff Öl nach Syrien liefern sollte, was ein Verstoß gegen EU-Sanktionen wäre. Von iranischer Seite hieß es, das Ende der illegalen Festsetzung des Tankers sei das Ergebnis intensiver Verhandlungen mit Großbritannien. Zugleich wurde den Vereinigten Staaten eine - so wörtlich - "demütigende Niederlage" attestiert. Zuletzt hatte das US-Justizministerium noch ein Gesuch eingereicht, mit dem es die Freigabe des Schiffes verhindern wollte.