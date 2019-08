Der in Gibraltar wochenlang festgehaltene iranische Öltanker ist mit unbekanntem Ziel losgefahren.

Das bestätigte die iranische Botschaft in London. Das Schiff habe Gibraltar in Richtung internationale Gewässer verlassen, hieß es. Das in der Zwischenzeit in "Adrian Darya 1" umbenannte Schiff ist mit 2,1 Millionen Barrel iranischem Rohöl beladen. Die Behörden von Gibraltar hatten es wegen des Verdachts festgehalten, dass das Rohöl nach Syrien gebracht werden sollte. Dies wäre ein Verstoß gegen EU-Sanktionen gewesen. Der Iran erklärte, die Ladung sei nicht für Syrien gedacht. Vor drei Tagen wurde der Tanker von Gibraltar wieder freigegeben.