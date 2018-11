In der Debatte um den künftigen Status von Gibraltar verlangt die spanische Regierung von London eine schriftliche Zusicherung.

Darin müsse Spanien ein Veto-Recht bei allen künftigen Entscheidungen zu Gibraltar eingeräumt werden, erklärte der spanische Staatssekretär für Europa-Angelegenheiten, Aguiriano, in Brüssel. Andernfalls könne Madrid dem Brexit-Abkommen am Sonntag nicht zustimmen.



Gibraltar in Südspanien ist seit 1713 britisches Überseegebiet und würde künftig nicht mehr Teil der Europäischen Union sein.