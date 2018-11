Der Grünen-Europapolitiker Giegold hat die Schuldenpolitik Italiens kritisiert.

Giegold sagte im Deutschlandfunk, die Regierung in Rom täusche ihre eigenen Wähler. In Wirklichkeit führe der Konflikt mit den europäischen Regeln nur zu höheren Zinsen. Der Haushaltsstreit helfe der italienischen Wirtschaft auf Dauer nicht. Die Regierung in Rom hält trotz Kritik der EU-Kommission an Steuersenkungen und höheren Sozialausgaben fest und macht geltend, damit das Wachstum fördern zu wollen. Italien droht nun ein Defizitverfahren.