Berlin leiste einen großen Beitrag, könne das aber nicht allein mit Landesmitteln schaffen, sagte die SPD-Politikerin im ZDF. Es seien 26.000 Geflüchtete alleine in landeseigenen Unterkünften in Berlin untergebracht worden. Mehr als 35.000 Menschen aus der Ukraine hätten in der Hauptstadt einen Aufenthaltstitel beantragt. Das sei eine große Belastung, so Giffey. Berlin stemme für die gesamte Bundesrepublik mehr als alle anderen Bundesländer zusammen.

Die Regierende Bürgermeisterin forderte eine gerechte Verteilung der Flüchtlinge auf die einzelnen Länder und eine bessere finanzielle Unterstützung durch den Bund.

Forderungen an den Bund kommen auch vom Deutschen Städte- und Gemeindebund und vom Deutschen Städtetag. Am Donnerstag gibt es ein Bund-Länder-Treffen zu dem Thema.

