Eltern in Deutschland sollen bald mit weniger bürokratischem Aufwand an alle staatlichen Leistungen des Bundes kommen.

Nach Angaben von Familienministerin Giffey will das Bundeskabinett dazu in dieser Woche einen Gesetzentwurf verabschieden. Die SPD-Politikerin sagte der "Augsburger Allgemeinen", in Zukunft sollten Eltern mit einem digitalen Antrag die Geburtsurkunde, das Elterngeld, das Kindergeld und den Kinderzuschlag beantragen können. Damit würden die wichtigsten Leistungen gebündelt. Die schnelle Umsetzung sei auch eine Lehre aus der Coronavirus-Krise, meinte Giffey.