Als Hauptanziehungspunkt für die Menschen seien die Kapazitäten mittlerweile nahezu ausgeschöpft, sagte die SPD-Politikerin der "Bild am Sonntag". So seien 340.000 Kriegsflüchtlinge in Berlin erstversorgt worden, 100.000 Ukrainerinnen und Ukrainer hätten in der Stadt inzwischen ihren Wohnsitz. Giffey forderte den Bund auf, finanzielle Unterstützung zu leisten und für eine gerechte Verteilung der Schutzsuchenden im gesamten Bundesgebiet zu sorgen.

Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Landsberg, sagte der Zeitung, der Bund müsse konkrete Schritte unternehmen. Die Unterbringungsmöglichkeiten der Kommunen seien begrenzt. Schon jetzt würden Hotelzimmer angemietet.

