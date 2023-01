Laut Giffey wurden auf dem Gipfel mit Akteuren aus Senat, Bezirken und Zivilgesellschaft vier Themenfelder verabredet, zu denen bei einem weiteren Treffen am 22. Februar erste Maßnahmen vorgestellt werden sollen. Dabei gehe es um eine intensivere Sozialarbeit mit Elternhäusern, mehr außerschulische Jugendsozialarbeit, die Schaffung von neuen Orten für Jugendliche und eine konsequente Strafverfolgung. Die Regierende Bürgermeisterin sagte, es gelte der Grundsatz der ausgestreckten Hand, aber auch des klaren Stopp-Signals bei Straftaten.

Der Jugendrichter am Amtsgericht in Bernau bei Berlin, Andreas Müller, hatte der Politik im Vorfeld Aktionismus vorgeworfen. Es müsse endlich passieren, was seit Jahren gefordert werde: dass Jugendstrafverfahren beschleunigt würden. Der politische Wille dazu sei aber immer nur kurzfristig vorhanden, wenn etwas Schlimmes passiert sei, sagte Müller im Deutschlandfunk . Dabei wisse jeder Erziehungsberechtigte, dass die Reaktion auf Fehlverhalten postwendend kommen müsse. Dauere es wie bisher teils ein Jahr, hätten die Täter schon wieder vergessen, was sie eigentlich getan hätten.