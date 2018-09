Bundesfamilienministerin Giffey beklagt eine fortschreitende Entpolitisierung der Gesellschaft.

Die SPD-Politikerin sagte der Zeitung "Die Welt", in vielen Schulen und Vereinen werde gar nicht mehr über Politik gesprochen. In Sachsen seien die Mittel für die Jugendarbeit jahrelang gekürzt worden; die Folgen sehe man jetzt. Sie betonte, es sei die Aufgabe des Staates, die demokratische Bildung junger Menschen zu organisieren. Dazu brauche man ein Gesetz zur Förderung der Demokratie.



Mit Blick auf ihren jüngsten Besuch in Chemnitz sagte Giffey, man müsse über Verlustängste reden können, ohne in die rechte Ecke gestellt zu werden. Das betreffe auch Bedenken und Emotionen wegen der Flüchtlinge, die in den vergangenen Jahren ins Land gekommen seien.