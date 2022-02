"Ich habe an diesem den Glauben an die Menschheit verloren." (Screenshot / RBB)

Sie wolle mit ihr über das Geschehene sprechen und darüber, was die Landesregierung aus ihrer Sicht tun könne, teilte die SPD-Politikerin mit. Sie habe einen Brief an die Jugendliche geschickt und ihr ihre Solidarität zum Ausdruck gebracht. Bereits zuvor hatte Giffey eine gründliche Aufklärung der Vorkommnisse von der Polizei verlangt.

Die 17-Jährige war im Öffentlichen Nahverkehr in Berlin von mehreren Erwachsenen geschlagen worden. Sie wurde mit Prellungen und Traumata in ein Krankenhaus eingeliefert. In der ersten Polizeimitteilung war die Tat falsch dargestellt worden. Es wurde der Eindruck erweckt, die 17-Jährige sei angegriffen worden, weil sie keine Coronamaske getragen habe. Medien griffen diese Darstellung auf. Die Jugendliche wandte sich daraufhin in einem emotionalen Video auf Instagram an die Öffentlichkeit und wies die Darstellung als Maskenverweigererin zurück. Stattdessen sprach sie davon, von den vermutlich alkoholisierten Männern und Frauen zwischen etwa 40 und 50 Jahren unter anderem als "Drecksausländerin" beschimpft worden zu sein, bevor sie attackiert wurde. Die Berliner Polizei korrigierte später ihre erste Pressemitteilung und stellte klar, dass die Jugendliche eine Maske getragen habe, die sechs Erwachsenen überwiegend jedoch keine Mund-Nasen-Bedeckung hatten. Drei männliche Verdächtige wurden nach Polizeiangaben noch am Abend der Tat ermittelt.

Instagram-Video mehr als 8,5 Millionen angeklickt

Dem RBB-Fernsehen sagte Dilan Sözeri , sie sei auch "schockiert", dass ihr niemand der Umstehenden geholfen habe. Die Bahn als auch die Haltestelle, wo die Angriffe erfolgte seien, seien voll mit anderen Menschen gewesen. Sie habe an diesem Tag den Glauben an die Menschheit verloren, führte die Jugendliche aus. Allerdings sei sie sehr dankbar für die vielen Solidaritäts-Bekundungen, die sie über die Sozialen Medien erreicht hätten. Ihr Instagram-Video wurde inzwischen mehr als 8 Millionen mal angeklickt.

Mehrere Politikerinnen und Politiker sowie Vertreter der Zivilgesellschaft hatten sich empört über die Geschehnisse geäußert. Der Journalist Olaf Sundermeyer warf den Medien vor, fahrlässig gehandelt zu haben. Man hätte aufgrund der Umstände die Pressemitteilung der Polizei nicht unhinterfragt verbreiten dürfen, sagte er im Deutschlandfunk.