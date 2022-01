Berlins Regierende Bürgermeisterin, Franziska Giffey (SPD) (picture alliance/dpa/dpa Pool)

Erst wenn absehbar sei, dass Polizei, Feuerwehr und andere Institutionen nicht mehr arbeitsfähig seien, müsse eine solche Maßnahme beschlossen werden, erläuterte Giffey. Gegen eine Quarantäne-Verkürzung hatte sich zuletzt auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft ausgesprochen. Derzeit lautet die RKI-Empfehlung, dass sich Infizierte und Kontaktpersonen bei einer Ansteckung mit der Omikron-Variante für 14 Tage isolieren.

Nach der Verkürzung der Quarantäne-Dauer in mehreren anderen Staaten hatte Bundesgesundheitsminister Lauterbach einen solchen Schritt zuletzt auch für Deutschland nicht ausgeschlossen. CSU-Chef Söder sprach davon, dass man mit zu langen Quarantäne-Zeiten das Land nicht lahmlegen dürfe. Eine verkürzte Quarantäne-Dauer würde demnach nur für Menschen ohne Symptome gelten. Dadurch sollen mögliche Personalengpässe in Verwaltung, Gesundheitssystem und Wirtschaft verhindert werden.

Impf-Initiative in Berlin geplant

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie setzt Berlins Regierende Bürgermeisterin Giffey schwerpunktmäßig auch auf Impfungen. Mit dem Impffortschritt bei den Erstimpfungen in Berlin zeigte sie sich jedoch unzufrieden.

Von den derzeit dort durchgeführten Impfungen entfielen nur 20 Prozent auf Erstimpfungen. "Das ist kein Riesenschub." Deshalb solle das Immunisieren in Impfzentren und Hausarztpraxen mit einer Initiative zum sogenannten aufsuchenden Impfen ergänzt werden, so Giffey. Berlin will demnach künftig stärker zum Beispiel mit Moscheegemeinden zusammenarbeiten. In den Familienzentren sollten Kinder und Eltern gemeinsam geimpft werden.

In Berlin sind derzeit 71,6 Prozent der Bevölkerung gegen das Corona-Virus geimpft. Die Quote liegt leicht über dem Bundesdurchschnitt.

Diese Nachricht wurde am 02.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.