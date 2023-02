Medienberichte

Franziska Giffey (SPD), Regierende Bürgermeisterin von Berlin, und Kai Wegner, Spitzenkandidat der CDU (Fabian Sommer / dpa / Fabian Sommer)

Sollte dieser nicht zustimmen, will sie offenbar als SPD-Landesvorsitzende zurücktreten. Das berichteten das ARD-Hauptstadtstudio, die "Frankfurter Allgemeine Zeitung", "Welt", "Bild" und "Focus Online" unter Berufung auf eigene Informationen. Ein SPD-Sprecher wollte dies nicht bestätigen. Der Landesvorstand werde bei seiner Sitzung morgen Nachmittag entscheiden. Das Redaktions Netzwerk Deutschland berichtete unter Berufung auf Parteikreise, dass auch die Berliner CDU ein schwarz-rotes Bündnis bevorzuge. In einer solchen Koalition würde Giffey ihr Amt der Regierenden Bürgermeisterin an CDU-Spitzenkandidat und Wahlsieger Wegner verlieren.

Die CDU gewann die Wiederholungswahl zum Abgeordnetenhaus am 12. Februar mit 28,2 Prozent. SPD und Grüne kamen jeweils auf 18,4 Prozent - die Sozialdemokraten hatten dabei einen Vorsprung von nur 53 Stimmen vor den Grünen.

