Medienberichte

Franziska Giffey (SPD), Regierende Bürgermeisterin von Berlin, und Kai Wegner, Spitzenkandidat der CDU (Fabian Sommer / dpa / Fabian Sommer)

Dies werde sie heute dem Landesvorstand ihrer Partei vorschlagen, heißt es. Sollte das Gremium nicht zustimmen, werde sie als SPD-Landesvorsitzende zurücktreten. Ein Partei-Sprecher wollte die Berichte nicht bestätigen. Laut dem Redaktionsnetzwerk Deutschland bevorzugt auch die Berliner CDU ein schwarz-rotes Bündnis. In einer solchen Koalition würde Giffey ihr Amt voraussichtlich an CDU-Spitzenkandidat und Wahlsieger Wegner abgeben. Die CDU will morgen bei einer Sitzung des Landesvorstands entscheiden, mit welcher Partei sie Koalitionsverhandlungen aufnimmt.

Diese Nachricht wurde am 01.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.