Bettina Jarasch von den Grünen, Franziska Giffey (SPD) und Klaus Lederer von der Linkspartei bei der Vorstellung des Koalitionsvertrages Im November. (dpa/Carsten Koall)

Die designierte Bürgermeisterin Giffey sagte auf einem digital abgehaltenen Parteitag, man habe die große Chance, Berlin als Stadt der Gleichstellung, der Vielfalt und der Weltoffenheit zu gestalten. Man setze auf Unterstützung für die Wirtschaft, eine Einstellungsoffensive für Polizei und Lehrer, auf mehr Wohnungsbau und eine sichere, saubere Stadt.

Nach der Entscheidung des SPD-Parteitages über den Koalitionsvertrag steht noch die Zustimmung der Koalitionspartner Grüne und Linke aus. Die Vereinbarung soll die Basis für fünf weitere gemeinsame Regierungsjahre sein. SPD, Grüne und Linke regieren in Berlin bereits seit 2016 zusammen.

Bei der Linkspartei läuft eine Mitgliederbefragung über den Koalitionsvertrag; die Grünen wollen auf einem Parteitag am nächsten Sonntag entscheiden. Erfolgt die Zustimmung in allen Fällen, kann SPD-Landeschefin Giffey am 21. Dezember zur neuen Regierenden Bürgermeisterin in Berlin gewählt werden.

Diese Nachricht wurde am 05.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.