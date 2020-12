Gegen die russische Aktivistin und Mitarbeiterin des Oppositionspolitikers Nawalny, Ljubow Sobol, sind Strafermittlungen eingeleitet worden.

Ihr werden "Hausfriedensbruch" und "Gewaltandrohung" vorgeworfen. Sie hatte Anfang der Woche versucht, einen Agenten des Inlandsgeheimdienstes FSB in seiner Wohnung aufzusuchen. Der Mann hatte in einem Telefonat eingeräumt, an dem Giftanschlag auf Nawalny beteiligt gewesen zu sein. Sobols Wohnung wurde inzwischen durchsucht, von ihr selbst fehlt jede Spur. Vertraute vermuten, dass sie sich in Polizeigewahrsam befindet.



Nawalny hatte sich in dem Anruf als Berater des Chefs des russischen Sicherheitsrates ausgegeben und behauptet, für einen Bericht über den Anschlag weitere Informationen zu benötigen. Der Agent sprach daraufhin knapp 50 Minuten lang mit Nawalny über den Anschlag.

