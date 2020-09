Im Fall des vergifteten Kreml-Kritikers Nawalny mehren sich die Stimmen nach politischen Konsequenzen. Der Vorsitzende des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten des Europäischen Parlaments, der CDU-Politiker Mc Allister, sagte im Deutschlandfunk, man brauche eine geschlossene europäische Reaktion, eng abgestimmt mit den Partnern. Unterstützung für diese Position kommt vor allem von anderen CDU-Politikern.

Das gesamte Interview der Woche mit McAllister können Sie hier lesen. Der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde, Polenz, sagte ebenfalls in diesem Programm, es wäre ein Signal, die Gaspipeline Nord Stream 2 solange nicht in Betrieb zu nehmen, bis der russische Staatschef seine Politik ändere. Man könne Putin nicht mehr vertrauen.



Ähnlich äußerte sich der CDU-Bundestagsabgeordnete Sensburg. Durch den Anschlag auf den Ex-Agenten Skripal, den Mord im Berliner Tiergarten und nun den Fall Nawalny habe Russland gezeigt, dass es kein verlässlicher Partner sei, sagte Sensburg im Deutschlandfunk.

Kretschmer und Laschet zurückhaltend

Die Ministerpräsidenten Kretschmer und Laschet - beide CDU - äußerten sich in der Debatte um Nord Stream 2 zurückhaltend. Sachsens Regierungschef Kretschmer erinnerte bei einem gemeinsamen Besuch im sächsischen Schwarzenberg daran, dass es auch im Kalten Krieg mit der Sowjetunion als politischen Gegner Gaslieferungen aus dem Osten gegeben habe. Es sei völlig falsch, nun die wirtschaftlichen Beziehungen mit Russland zu trennen.



Sein nordhrein-westfälischer Kollege Laschet machte sich - wie viele andere - für eine gemeinsame europäische Antwort stark. Nach seinen Angaben sprach sich auch der bayerische Ministerpräsident Söder in einem Telefonat mit ihm gegen eine Vermischung der Themen Nawalny und Gaspipeline aus.



Die beiden - neben Laschet - anderen Bewerber um den CDU-Vorsitz, Merz und Röttgen, hatten gefordert, das Projekt Nord Stream 2 auf den Prüfstand zu stellen.

Röttgen gegen Alleingänge

Röttgen sagte der "Rheinischen Post", der Dreh- und Angelpunkt sei es, die Gaspipeline nicht fertigzustellen. Die Zustimmung Deutschlands zu diesem russischen Projekt sei von Anfang an gegen die große Mehrheit der europäischen Partner erfolgt.

USA: Noch keine Beweise für Vergiftung Nawalnys

US-Präsident Trump sieht den Giftanschlag auf den Kreml-Kritiker Nawalny bislang nicht als erwiesen an. Trump sagte in Washington, er habe noch keine Beweise dafür, aber er werde sich das ansehen. Er sehe jedoch auch keinen Grund, die Angaben der Bundesregierung zu bezweifeln. Diese hatte erklärt, Nawalny sei zweifelsfrei mit einem chemischen Nervenkampfstoff aus der sogenannten Nowitschok-Gruppe vergiftet worden. Der russische Oppositionspolitiker wird in der Berliner Klinik Charité behandelt.