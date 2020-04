Die EU prüft nach dem neuen Bericht über den Einsatz von Chemiewaffen in Syrien weitere Sanktionen gegen die Regierung in Damaskus.

Es werde keine Straffreiheit für diese schrecklichen Taten geben, erklärte der EU-Außenbeauftragte Borrell. Diejenigen, die für den Einsatz chemischer Waffen verantwortlich seien, müssten für diese verwerflichen Handlungen zur Rechenschaft gezogen werden.



Die Organisation für das Verbot Chemischer Waffen hatte die syrische Regierung in einem gestern veröffentlichten Bericht erstmals für Chemiewaffenangriffe in Syrien im Jahr 2017 verantwortlich gemacht. Demnach setzten Einheiten der syrischen Luftwaffe Sarin und Chlorgas gegen die Bevölkerung des im Nordwesten des Landes gelegene Dorf Latamneh ein. Derartige Angriffe seien ohne Befehle der höchsten Militärebene nicht möglich gewesen, hieß es in dem Bericht.