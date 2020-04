Bundesaußenminister Maas hat den offiziellen Bericht zu den Giftgas-Angriffen in Syrien als wichtigen Schritt zur Aufklärung der Verbrechen bezeichnet.

Ein so eklatanter Völkerrechtsbruch dürfe nicht ungestraft bleiben, erklärte der SPD-Politiker in Berlin. Die internationale Staatengemeinschaft müsse umgehend reagieren und dafür sorgen, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen würden. Die Bundesregierung werde sich hierfür im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen mit Nachdruck einsetzen, betonte Maas.



US-Außenminister Pompeo betonte, der neue Bericht der globalen Chemiewaffen-Aufsichtsbehörde zeige, dass das Assad-Regime über das notwendige Know-How zur Entwicklung solcher Waffen verfüge und sie in großen Maße eingesetzt habe.



Die Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW) hatte gestern ihren Bericht zu den drei Giftgasangriffen auf einen Ort im Nordwesten Syriens vor drei Jahren veröffentlicht und dafür Syriens Armee verantwortlich gemacht. Dabei seien auch Sarin- und Chlorgas eingesetzt worden, was nur auf Befehl höherer Ränge des syrischen Militärkommandos geschehen konnte. Es ist der erste Bericht einer OPCW-Ermittlungskommission, die anders als bei früheren Untersuchungen auch die Schuldigen benennt.