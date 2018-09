In der Diskussion über eine mögliche Beteiligung an einem Militäreinsatz in Syrien hat Bundesverteidigungsministerin von der Leyen die deutsche Verantwortung hervorgehoben.

Sie sagte in der Generalaussprache des Bundestags, man brauche eine "glaubhafte Abschreckung", damit Syriens Staatschef Assad nicht erneut Chemiewaffen gegen sein Volk einsetze. In Deutschland könne man nicht so tun, als ginge einen das nichts an. Ähnlich hatte sich zuvor Bundeskanzlerin Merkel geäußert und die ablehende Haltung des Koalitionspartners SPD kritisiert.



SPD-Chefin Nahles bekräftigte vor den Abgeordneten ihre Position. Niemand bezweifele, dass der Einsatz von Chemiewaffen ein Verbrechen sei. Aber das Völkerrecht kenne aus gutem Grund kein Recht auf militärische Vergeltung. Bundesaußenminister Maas verwies darauf, dass für einen Militäreinsatz ein Mandat des Deutschen Bundestags benötigt würde.



Weiteres großes Thema im Bundestag war die Sorge vor einem wachsenden Rechtsextremismus. Die Oppositionsparteien warfen der Regierung vor, nicht genügend gegen eine Spaltung der Gesellschaft zu tun.