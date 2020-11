Die EU-Kommission hat die deutschen Beihilfe-Pläne für schnelles Internet gebilligt.

Dies teilte EU-Wettbewerbskommissarin Vestager in Brüssel mit. Die deutsche Regelung werde die Versorgung in Deutschland maßgeblich verbessern und gleichzeitig Investitionen in Regionen ankurbeln, wo sie am dringendsten nötig seien, sagte Vestager.



Damit kann Deutschland wie geplant den Gigabit-Netzausbau mit zwölf Milliarden Euro fördern. Die Bundesregierung strebt an, bis 2025 flächendeckend jede Region und jede Gemeinde mit Glasfaserverbindungen auszustatten. Die Fördermittel kommen aus einem Digitalfonds. Bis zu sechs Milliarden Euro kommen vom Bund, dieselbe Summe noch einmal aus regionalen und lokalen Budgets.

