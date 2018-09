Sechs Wochen vor der Landtagswahl in Bayern haben hochrangige Parteienvertreter auf dem Volksfest Gillamoos um Stimmen geworben.

Auf dem Gelände in Abensberg verlangte Ministerpräsident Söder, die geltenden Regeln für Kindergeldzahlungen ins EU-Ausland zu ändern. Der CSU-Politiker sprach wörtlich von einem "Transfer an irgendwelche Kriminelle in Europa".



Die SPD-Vorsitzende Nahles kritisierte, in der CSU habe es einen Rechtsruck gegeben. Die Partei habe "Sprache und Positionen der AfD übernommen". Der frühere Grünen-Bundesvorsitzende Özdemir forderte die Wähler auf, ein Signal gegen Populismus in Bayern zu setzen.



Der AfD-Vorsitzende Meuthen kritisierte die CSU-Vorschläge zu Flüchtlingsfragen als Schaufensterpolitik. Der Spitzenkandidat der FDP, Hagen, erklärte, seine Partei sei für Koalitionen mit allen politischen Kräften offen, außer mit der AfD und der Linkspartei.