US-Präsident Joe Biden bei der Eröffnung des Gipfels der Amerikanischen Staaten in Los Angeles. (dpa/AP/ Evan Vucci)

In seiner Rede betonte Biden den Wert der Demokratie. Demokratie sei nicht nur das bestimmende Merkmal der amerikanischen Geschichte, sondern auch ein wesentlicher Bestandteil der Zukunft Amerikas.

Biden will das bis Freitag dauernde Treffen dazu nutzen, den Beziehungen zwischen Nord-, Mittel- und Südamerika einen neuen Impuls zu geben. Auf dem Gipfel sollen eine Reihe von Initiativen zu Migration, Energie und Klimawandel angestoßen werden. Die USA kündigten unter anderem bereits die Ausbildung von medizinischem Personal in Lateinamerika und der Karibik an.

Die Präsidenten der autoritär regierten Länder Kuba, Venezuela und Nicaragua wurden nicht zu dem Gipfel eingeladen. Die drei Staaten sind zwar keine aktiven OAS-Mitglieder, dennoch verzichteten auch andere Länder als Zeichen der Solidarität auf ihre Teilnahme.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.