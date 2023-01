Nach den Silvester-Krawallen

Teilnehmen sollen Vertreter aus Politik, Polizei, Staatsanwaltschaft und Justiz. Ziel der Veranstaltung soll sein, sich über notwendige Maßnahmen nach den Angriffen auf Beamte und Rettungskräfte in der Silvesternacht auszutauschen. Der SPD-Politikerin Giffey zufolge soll das Treffen keine - Zitat - "Eintagsfliege" sein, sondern der Beginn eines längeranhaltenden Prozesses.

Der Jugendrichter am Amtsgericht in Bernau bei Berlin, Andreas Müller, wirft der Politik Aktionismus vor. Es müsse endlich passieren, was seit Jahren gefordert werde: dass Jugendstrafverfahren beschleunigt würden. Der politische Wille dazu sei aber immer nur kurzfristig vorhanden, wenn etwas Schlimmes passiert sei, sagte Müller im Deutschlandfunk . Dabei wisse jeder Erziehungsberechtigte, dass die Reaktion auf Fehlverhalten postwendend kommen müsse. Dauere es wie bisher teils ein Jahr, hätten die Täter schon wieder vergessen, was sie eigentlich getan hätten.