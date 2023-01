Franziska Giffey (SPD), Regierende Bürgermeisterin von Berlin. (Joerg Carstensen/dpa)

Nach den Silvester-Krawallen in der Hauptstadt will die Regierende Bürgermeisterin Giffey mit Vertretern aus Politik, Polizei, Staatsanwaltschaft und Justiz sowie der Integrations- und Sozialarbeit über Maßnahmen beraten. Die SPD-Politikerin stellte zusätzliche Mittel für die Präventionsarbeit in mehrstelliger Millionenhöhe in Aussicht. Der CDU-Vorsitzende Merz bezeichnete die Veranstaltung im Vorfeld als reine Wahlkampfaktion. Giffey habe in den letzten Jahren genug Zeit gehabt, die Probleme anzupacken. Sie kenne das Chaos in der Stadt. Ein runder Tisch bringe da nichts, sagte Merz der "Rheinischen Post".

Die Berliner Gewerkschaft der Polizei erhofft sich einen offenen Austausch über die Probleme mit gewaltbereiten Jugendlichen. GdP-Landeschef Weh forderte vorab eine zentrale Anlaufstelle in Berlin, bei der die Bezirke auf Expertise, Strukturen und Erfahrungen im Umgang mit Jugendgewalt zurückgreifen könnten.

