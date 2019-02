Gipfel in Ägypten

Die Europäische Union und die Arabische Liga haben sich auf eine engere Zusammenarbeit verständigt. In der Abschlusserklärung des Gipfeltreffens im ägyptischen Scharm el Scheich erklärten beide Seiten, man wolle die bereits existierende strategische Partnerschaft vertiefen.

Bundeskanzlerin Merkel betonte, die Schicksale der EU und der Arabischen Liga seien miteinander verbunden. Besonders deutlich werde dies bei Themen wie Flucht, Migration oder islamistischer Terrorismus.



Bei der abschließenden Pressekonferenz wurden auch Differenzen deutlich. Auf die Frage, ob sich Ägyptens Präsident al-Sisi bewusst sei, dass die EU mit der Menschenrechtslage in seinem Land nicht einverstanden sei, behauptete der Generalsekretär der Arabischen Liga, Ghait, dass niemand das Thema angesprochen habe. EU-Kommissionspräsident Juncker betonte dagegen, er selbst habe das Problem bereits in seinem ersten Redebeitrag erwähnt, und die Menschenrechtslage sei in allen bilateralen Treffen besprochen worden.