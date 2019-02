Bei der Abschlusspressekonferenz zum Gipfel von Europäischer Union und Arabischer Liga ist es zu einem Streit gekommen.

Auf die Frage, ob sich Ägyptens Präsident al-Sisi bewusst sei, dass die EU mit der Menschenrechtslage in seinem Land nicht einverstanden sei, behauptete der Generalsekretär der Arabischen Liga, Ghait, dass auf der Konferenz niemand die Menschenrechtslage angesprochen habe. Daraufhin meldete sich EU-Kommissionspräsident Juncker zu Wort und erklärte, dass dies sehr wohl der Fall gewesen sei. Er selbst habe das Problem bereits in seinem ersten Redebeitrag erwähnt und die Frage der Menschenrechte sei in allen bilateralen Treffen Thema gewesen. Viele arabische Länder stehen wegen Menschenrechtsverletzungen in der Kritik.



EU-Ratspräsident Tusk zog trotz der Meinungsverschiedenheit eine positive Bilanz des ersten Gipfeltreffens zwischen EU und Arabischer Liga. Die Zusammenkunft sei ein guter Beginn gewesen für weitere Kooperationen. Man müsse den Weg hin zu einem offenen Dialog finden und Konfrontationen vermeiden.