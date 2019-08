Seien wir vorsichtig bei der Antwort auf die Frage, ob dieser G7-Gipfel ein Erfolg oder Misserfolg war. Das wird sich erst mittel- und langfristig zeigen. Immerhin wurden für den Moment einige konkrete Ergebnisse erzielt: Für den Atomstreit mit dem Iran könnte eine Lösung gefunden worden sein. Im französisch-amerikanischen Streit um die Digitalsteuer wurde eine Einigung erzielt, die Federführung liegt nun bei der OECD, die eine international abgestimmte Digitalsteuer für Ende 2020 ankündigt. Im Kampf gegen die Feuer in den Regenwäldern am Amazonas werden die G7-Staaten technische und finanzielle Soforthilfe und eine "Initiative für Amazonien" auf den Weg bringen, zusammen mit den Anrainerstaaten – so die denn wollen. Für die Stabilisierung der Sahel-Zone wurde die Absicht zu intensivierten Maßnahmen unterstrichen, wurden auch konkrete Hilfszusagen gemacht. Mit dem Afrika-Schwerpunkt des Treffens bekam der gesamte Kontinent wenigstens für einige Stunden internationale Aufmerksamkeit.

Zweifelhaftes Personal

Wie tragfähig diese Absprachen und Hilfszusagen sind, ist jedoch unabsehbar. "Die Ungleichheit in der Welt bekämpfen!" - mit diesem Motto war Präsident Macron als G7-Gastgeber angetreten. Ob der Gipfel diesem Ziel auch nur einen Schritt nähergekommen ist? Spätestens bei dieser Frage sind doch sehr große Zweifel angebracht. Das liegt zuallererst am Personal der G7-Runde: Donald Trump ist unberechenbar und unzuverlässig, der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conti nur noch geschäftsführend im Amt. Die Zukunft von Boris Johnson als britischer Premierminister ist ungewiss, Angela Merkel in der Endzeit ihrer langen Kanzlerschaft angekommen, die Ministerpräsidenten von Kanada und Japan traten beim Gipfel nicht nennenswert in Erscheinung. So steht Präsident Emmanuel Macron plötzlich als eine Art "neuer Führer der freien Welt" da, doch sein Einfluss ist mehr als begrenzt - und das wahrlich nicht nur angesichts von Großmächten wie China oder Russland.

Untaugliches Gesprächsforum

Macrons Gipfelprogramm war anspruchsvoll, vermutlich auch überambitioniert. Die Gästeliste von gleich 15 Staats- und Regierungschefs hatte etwas in sich Stimmiges, aber auch Willkürliches. Dass der iranische Außenminister völlig unerwartet hinzukam, gab dem Gipfel endgültig etwas diplomatisch Effekthascherisches - und könnte sich als schwerer Fehler erweisen: denn damit sprengte Macron das G7-Format endgültig. Der nächste G7-Gastgeber wird Donald Trump heißen. Er könnte ebenfalls eine willkürliche Gästeliste zusammenstellen - mit Wladimir Putin oder seinem "Freund" Kim Jong-Un als Überraschungsgast.

So zeigte dieser G7-Gipfel eines mit bestürzender Klarheit: Das ursprüngliche G7-Format taugt als Gesprächsforum nicht mehr. Weil es die "Einheit des Westens", um deretwillen es einst begründet worden war, nicht mehr gibt, die USA als Führungsmacht abgetreten sind. Und weil es eine "internationale Ordnung", auf die die G7-Runde sich beziehen, auf die sie einwirken könnte, auch nicht mehr gibt.

Jürgen König (©Deutschlandradio / Bettina Straub)Jürgen König, geb. 1959, Journalist, Autor, Moderator. Studierte Musikwissenschaft und Neue deutsche Literatur in Hamburg und Berlin. Von 1991 bis 1996 freier Kulturkorrespondent in Paris, seither für Deutschlandradio tätig als Redakteur und Moderator, Kulturkorrespondent im Hauptstadtstudio von 2010 bis 2013, im Anschluss Redaktionsleiter von "Studio 9 - Kultur und Politik". Seit Januar 2016 Korrespondent in Paris.