Gipfel in Brüssel

Nach wochenlangem Streit haben die EU-Staaten den Weg für den nächsten Haushaltsplan und die milliardenschweren Corona-Hilfen freigemacht. Ungarn und Polen hatten das Etat-Paket in Höhe von 1,8 Billionen Euro blockiert, weil sie eine neue Rechtsstaatsklausel ablehnten.

Der Kompromiss sieht vor, dass das neue Verfahren zur Ahndung von Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit durch eine Zusatzerklärung ergänzt wird. Darin ist unter anderem festgelegt, welche Möglichkeiten beide Länder haben, sich gegen die Anwendung der Regelung zu wehren. Eine davon ist die Überprüfung durch den Europäischen Gerichtshof.

Feststellung von Verstoß allein reicht nicht aus

Zudem wird noch einmal festgeschrieben, dass die Feststellung eines Rechtsstaatsverstoßes allein nicht ausreicht, um EU-Finanzhilfen zu kürzen. Demnach muss klar festgestellt werden, dass der Verstoß negative Auswirkungen auf die Verwendung von Geldern hat.



Ohne eine Lösung hätte der EU ab Januar ein Nothaushalt mit drastischen Kürzungen gedroht. Auch der 750 Milliarden Euro schwere Corona-Hilfsfonds wäre betroffen gewesen.

Polen und Ungarn sehen Einigung als Erfolg

Polen und Ungarn werteten den Kompromiss zur Rechtsstaatsklausel als Erfolg für sich. Der ungarische Ministerpräsident Orban sagte in einem Video auf seiner Facebook-Seite: "Wir haben die Interessen Ungarns geschützt." Auch der polnische Regierungschef Morawiecki äußerte sich zufrieden.

Kritik von den Grünen

Die Grünen im Europäischen Parlament kritisierten den Kompromiss. Die Fraktionsvorsitzende Keller sagte, man bedauere, dass die EU bei der Verhängung von Sanktionen auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofs warten müsse. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen begrüßte dagegen die Einigung und schrieb: "Europa kommt voran." Frankreichs Präsident Macron meinte, Europa bewege sich vorwärts und vertrete seine Werte.

Europa-Parlament nicht bereit, Mechanismus aufzuschnüren

Unser Europa-Korrespondent Paul Vorreiter hatte die sich abzeichnende Einigung bereits in den Informationen am Morgen im Dlf erläutert: "Der nicht rechtsverbindliche Zusatztext erlaubt es, den Rechtstaatsmechanismus selbst so zu lassen wie er ist. Das EU-Parlament zeigt sich nämlich nicht bereit, ihn aufzuschnüren."

Diese Nachricht wurde am 11.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.