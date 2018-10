Gipfel in Istanbul

Nach dem Willen der EU-Kommission sollte auch Jordanien bei den Verhandlungen über die Zukunft Syriens künftig eine Rolle spielen.

Der zuständige EU-Kommissar Hahn sagte der Zeitung "Die Welt", Jordanien wäre wahrscheinlich von allen Ländern in der Region der vertrauenswürdigste Makler. Das Land habe zu seinen Nachbarn eine geregelte Beziehung und belastbare Gesprächskanäle. Hahn betonte, wichtig sei aber generell, dass die Verhandlungen weiterhin unter dem Dach der Vereinten Nationen geführt würden.



Beim Wiederaufbau führt nach Angaben Hahns kein Weg an der EU vorbei. Sie müsse ihre Unterstützung aber an eine politische Lösung knüpfen. Die Kosten für den Wiederaufbau liegen Schätzungen zufolge derzeit bei rund 200 Milliarden Dollar. Hahn meinte, er glaube aber nicht, dass diese Summe letztlich auch nur annähernd ausreichen werde.