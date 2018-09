Gipfel in Peking

Chinas Staatschef Xi Jinping hat Investitionen für die wirtschaftliche Entwicklung Afrikas in Höhe von umgerechnet rund 52 Milliarden Euro angekündigt.

Zum Auftakt eines China-Afrika-Forums in Peking sagte Xi, die Investitionen seien für die kommenden drei Jahre geplant. Ein Viertel der Summe seien Hilfen und zinslose Kredite. Auch die Importe aus afrikanischen Ländern werde man verstärken. Der südafrikanische Präsident Ramaphosa begrüßte die Pläne Chinas und erklärte, dabei handele es sich nicht um Neokolonialismus, sondern um wirtschaftliche Zusammenarbeit.



An der zweitägigen Veranstaltung nehmen zahlreiche afrikanische Staatsoberhäupter teil. Die chinesische Seite betonte im Vorfeld, die Investitionen seien an keinerlei politische Bedingungen geknüpft.