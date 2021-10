Gipfel in Rom

Die Gruppe der G-20-Staaten - darunter Deutschland - will auf ihrem bevorstehenden Gipfeltreffen in Rom weitere Zusagen im Kampf gegen den Klimawandel machen. In einem Resolutionsentwurf heißt es nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters, die G-20 fühle sich verpflichtet, mit sofortigen Schritten den existenziellen Risiken durch die Erderwärmung zu begegnen.

Unter anderem wolle man gemeinsam die Emissionen von Methan deutlich reduzieren. Methan ist ein starkes Treibhausgas und gilt als noch klimaschädlicher als CO2. Zuvor hatte bereits EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen zu mehr Engagement im Kampf gegen die Erderwärmung aufgerufen. Sie sagte in Brüssel, die Wissenschaft zeige deutlich, dass man nicht weit genug sei.



Der Gipfel der G-20-Staats- und Regierungschefs beginnt morgen. Heute kommen bereits die Finanzminister der Staaten zusammen. Am Sonntag startet dann die Weltklimakonferenz in Glasgow. Dort soll darüber beraten werden, wie das im Pariser Klimaabkommen formulierte Ziel erreicht werden kann, die Erderwärmung im Vergleich zur vorindustriellen Zeit auf 1,5 Grad zu begrenzen. Laut einem Bericht der UNO steuert die Welt derzeit auf eine Erwärmung um 2,7 Grad zu.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.