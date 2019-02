Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ist zum zweiten Gipfeltreffen mit US-Präsident Trump in Vietnam eingetroffen.

Sein Sonderzug erreichte den stark gesicherten Grenzort Dong Dang an der Grenze zu China. Er war Samstag in Begleitung einer hochrangigen Delegation in Pjöngjang aufgebrochen. - Kim und Trump wollen am Mittwoch und Donnerstag in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi zusammen kommen. Im Juni vergangenen Jahres hatten sich die beiden erstmals in Singapur getroffen. Dabei hatte Kim zugesagt, die koreanische Halbinsel atomwaffenfrei zu machen. Nach US-Angaben wurden bislang aber kaum Fortschritte erzielt.