EU-Ratspräsident Tusk hat an die Länder der Arabischen Liga appelliert, Probleme und Herausforderungen gemeinsam mit den Europäern anzugehen. Man müsse zusammenarbeiten und dürfe das nicht den weit entfernten Weltmächten überlassen, sagte Tusk beim ersten Gipfeltreffen der Europäischen Union und der Arabischen Liga im ägyptischen Scharm el Scheich.

Die Gastgeberländer rief er zu Offenheit und Toleranz auf. Das könne dazu beitragen, friedliche und stabile Gesellschaften zu schaffen, die weniger anfällig für die Botschaften des gewalttätigen Extremismus seien. Ägyptens Präsident Sisi plädierte dafür, gemeinsam gegen den Terrorismus vorzugehen, der sich wie eine Plage in der Welt verbreite.



An dem zweitägigen Treffen am Roten Meer nehmen fast 50 Könige, Präsidenten, Emire und andere Regierungsvertreter teil. Am Abend traf Bundeskanzlerin Merkel am Tagungsort ein.