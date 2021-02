Frankreichs Präsident Macron hat die europäischen Partner zum Kampf gegen den islamistischen Terror im Sahelgebiet aufgerufen.

Die Stabilität dieser Region sei nicht nur wichtig für die dortige Bevölkerung, sondern auch für die Sicherheit Europas. Macron äußerte sich anlässlich eines Video-Gipfeltreffens mit westafrikanischen Staaten.



Paris pocht schon länger auf eine gerechte Lastenteilung bei dem seit 2013 laufenden Militäreinsatz in Ländern wie Mali oder Niger. Dabei sind mittlerweile 55 französische Soldaten gestorben, die Kosten für den Einsatz gehen in die Milliarden Euro. Auch Deutschland ist dort aktiv. Die Bundeswehr nimmt aber nicht an Militäreinsätzen teil.



Bundesaußenminister Maas sagte nach dem Gipfeltreffen, Deutschland werde keine Truppen für zusätzliche militärische Missionen in der Sahelzone entsenden.

