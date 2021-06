US-Präsident Biden wirbt auf dem G7-Gipfel in England für eine deutliche Abgrenzung von China.

Biden wolle die Verbündeten auf eine gemeinsame Haltung zum Streben Pekings nach einer wirtschaftlichen Vormachtstellung in der Welt bewegen, hieß es von Mitgliedern seiner Delegation. Zudem spreche sich der US-Präsident dafür aus, dass sich der Gipfel in der Schlusserklärung gegen die Zwangsarbeitspraktiken Chinas gegenüber den Uiguren und anderen Minderheiten wende.



Der Koordinator der Bundesregierung für die transatlantische Zusammenarbeit, Beyer, sieht in dieser Frage eine unterschiedliche Positionierung der USA und Europas. In der EU sehe man China als Systemrivalen und Wettbewerber, sagte Beyer im Deutschlandfunk. Er warne davor, dass man zu sehr Parallelen zum Kalten Krieg ziehe.



Beim G7-Gipfel geht es heute auch um die Wirtschafts- und Gesundheitspolitik. Die sieben führenden Industrienationen wollen den ärmeren Ländern zusammen eine Milliarde Corona-Impfdosen bereitstellen.



Zur G7-Gruppe gehören Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada und die USA. An den heutigen Gesprächen nehmen zeitweise auch Australien, Südkorea, Südafrika und Indien teil.

Diese Nachricht wurde am 12.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.