Flüchtlinge im Mittelmeer (picture alliance / dpa / Oliver Weiken)

Das teilte die italienische Ministerpräsidentin Meloni am späten Abend mit, die zu dem Treffen eingeladen hatte. Die Vereinigten Arabischen Emirate hätten bereits 100 Millionen Euro zugesagt, hieß es. Vorbild für den Fonds ist ein Abkommen, das die EU und Tunesien am vergangenen Sonntag unterzeichnet hatten. Darin stellt die Europäische Union dem nordafrikanischen Land insgesamt bis zu 900 Millionen Euro in Aussicht. Im Gegenzug verpflichtet sich Tunesien, Migration nach Europa stärker einzudämmen. Kritiker sehen durch das Abkommen die Menschenrechte von Geflüchteten gefährdet.

Diese Nachricht wurde am 24.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.